Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Falha em freio ocasiona colisão em cadeia e mata dois motoristas em rodovia

O acidente envolveu três caminhões e um táxi na BR-277, na Serra da Esperança

09 agosto 2025 - 14h50Sarah Chaves
Foto: PRFFoto: PRF  

Dois motoristas morreram e a BR-277 ficou totalmente interditada por cerca de quatro horas após um grave acidente envolvendo quatro veículos no início da tarde desta sexta-feira (8), na Serra da Esperança, no Paraná.

De acordo com informações, o acidente teve início após o caminhão Volvo, com placas de Guaíra (PR) e carregado com milho, apresentar uma falha grave nos freios enquanto descia a serra. Ele colidiu lateralmente com um caminhão Scania, azul, de Foz do Iguaçu (PR), que trafegava no sentido oposto.

Na sequência, o Volvo ainda bateu de frente contra um caminhão Iveco, de Embu (SP). Com o impacto, o Iveco ainda atingiu lateralmente um táxi Volkswagen Voyage, de Curitiba, que trafegava no mesmo sentido.

As vítimas fatais são o condutor de um caminhão Volvo, de 23 anos, e o motorista de um caminhão Iveco, de 47 anos. Ambos morreram no local. Já os ocupantes dos outros veículos não se feriram. O motorista do caminhão Scania, de 36 anos, saiu ileso, assim como o taxista de 54 anos e seus três passageiros.

Todos os veículos, exceto o Volvo, seguiam sentido a Serra da Esperança. O acidente mobilizou equipes de resgate, polícia rodoviária e perícia, e a via foi liberada somente após a remoção dos veículos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande
Polícia
Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande
A idosa foi encontrada sem vida dentro do imóvel
Polícia
Idosa morre queimada enquanto dormia em Inocência
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é preso ao desacatar e xingar policiais militares em condomínio de Campo Grande
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
Polícia
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
Após a batida, o veículo ficou atravessado na pista, próximo à ponte sobre o Rio Panduí
Polícia
Mecânico morre a bater moto em micro-ônibus na MS-156, em Amambai
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motorista é socorrido após capotar Jeep em Água Clara
Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News
Polícia
Motorista de ônibus é preso com quase 215 kg de drogas na BR-463, em Dourados
Foto: Divulgação/Polícia Federal
Polícia
PF desmantela quadrilha que contrabandeava essências de narguilé do Paraguai para MS
Motorista sem CNH é preso após causar acidente que matou motociclista em Bataguassu
Polícia
Motorista sem CNH é preso após causar acidente que matou motociclista em Bataguassu
Foto: Reprodução/G1
Polícia
Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande