Falha em freio ocasiona colisão em cadeia e mata dois motoristas em rodovia

Dois motoristas morreram e a BR-277 ficou totalmente interditada por cerca de quatro horas após um grave acidente envolvendo quatro veículos no início da tarde desta sexta-feira (8), na Serra da Esperança, no Paraná.

De acordo com informações, o acidente teve início após o caminhão Volvo, com placas de Guaíra (PR) e carregado com milho, apresentar uma falha grave nos freios enquanto descia a serra. Ele colidiu lateralmente com um caminhão Scania, azul, de Foz do Iguaçu (PR), que trafegava no sentido oposto.

Na sequência, o Volvo ainda bateu de frente contra um caminhão Iveco, de Embu (SP). Com o impacto, o Iveco ainda atingiu lateralmente um táxi Volkswagen Voyage, de Curitiba, que trafegava no mesmo sentido.

As vítimas fatais são o condutor de um caminhão Volvo, de 23 anos, e o motorista de um caminhão Iveco, de 47 anos. Ambos morreram no local. Já os ocupantes dos outros veículos não se feriram. O motorista do caminhão Scania, de 36 anos, saiu ileso, assim como o taxista de 54 anos e seus três passageiros.

Todos os veículos, exceto o Volvo, seguiam sentido a Serra da Esperança. O acidente mobilizou equipes de resgate, polícia rodoviária e perícia, e a via foi liberada somente após a remoção dos veículos.

