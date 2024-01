Falha mecânica causa incêndio e destrói caminhão com carga de alimentos e cavalos em MS

Uma carreta que trafegava nas proximidades da base da Polícia Militar Rodoviária na cidade de Chapadão do Sul, na saída para Cassilândia na manhã deste sábado (6), foi consumido pelas chamas, resultando na perda total da carga.

O incêndio começou de repente, tendo se originado na faixa de freio do caminhão. Segundo relatos do motorista, o fogo teve início na parte inferior do veículo, causando até mesmo o estouro de um dos pneus.

Rapidamente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas com o uso de aproximadamente 6 mil litros de água. Apesar dos esforços conjuntos dos militares, a carga de alimentos foi totalmente perdida, deixando apenas um pequeno pedaço do baú do caminhão intacto. Além dos danos materiais, o caminhão transportava cavalos, que também foram vítimas do fogo.

A suspeita inicial é de que um problema na faixa de freio possa ter desencadeado o fogo

A ação dos bombeiros e a presença da equipe da Way-306, concessionária responsável pela administração da rodovia, evitou que as chamas se alastrassem ainda mais. Não houve relatos de outros feridos no incidente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também