Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense

Homem, de 38 anos, procurou a delegacia nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 30 de outubro, para relatar que foi alvo de uma tentativa de extorsão. O caso aconteceu no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

A vítima relatou aos policiais que uma pessoa mandou mensagem no WhatsApp, informando ser de uma facção e que ele deveria pagar R$ 1,250,00 pelo não comparecimento no encontro marcado com uma 'garota do job'.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o golpista dizia que a garota de programa teria perdido clientes e dinheiro em razão da falta de compromisso da vítima.

O homem, por outro lado, negou que tenha entrado em qualquer site ou contato com qualquer garota de programa, alegando que o golpista não passou nenhum dado bancário ou chave PIX. Porém, disse que o golpista tinha seus dados pessoais e endereços.

Temendo que algo aconteça, ele decidiu procurar a polícia para registra o fato.

O caso foi registrado como extorsão.

