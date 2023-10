Falso dentista é preso ao oferecer serviços na zona rural de Iguatemi

Homem, de 51 anos, foi preso por atuar ilegalmente como dentista na zona rural de Iguatemi. A prisão aconteceu na quarta-feira (25).

Uma denúncia anônima teria levado as equipes até o local, onde uma pessoa estaria transitando pela região. Os policiais então abordaram o homem em uma estrada viscinal, próximo ao Assentamento Colorado.

Quando questionado sobre o que fazia na região, o autor informou que estava oferecendo serviços de confecção de próteses dentárias nas propriedades rurais, mas não possuía qualquer formação técnica ou registro juntos aos órgãos necessários.

No carro em que ele estava os policiais encontraram vários equipamentos para confecção e manutenção de próteses dentárias. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao conduzido pelo crime previsto no artigo 282 do CPB (Exercício Ilegal da Arte Dentária). Ele foi encaminhado para Delegacia de Iguatemi para providências cabíveis.

Já durante o registro policial, foi descoberto que o homem já havia sido detido pelo mesmo crime em 2010 na cidade de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também