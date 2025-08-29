Falso despachante organizava rifas clandestinas para sortear armamentos em MS

Falso despachante de armas, que não teve a identificação revelada, foi alvo de um mandado de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (29), em Campo Grande. Ele organizava rifas clandestinas para sortear armamentos.

A investigação apontou que o indivíduo se passava por um despachante de armas, promovendo sorteios de rifas, cujo prêmios eram armamentos, em grupos de WhatsApp.

Nestes grupos, os membros eram em sua maioria, compostos por CACs Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Para a venda de armas de fogo e a realização de sorteios em dinheiro ou bens, é necessária autorização dos órgãos competentes, o que não ocorria no caso investigado.

A Justiça de Mato Grosso do Sul expediu mandado de busca e apreensão, cumprido nesta sexta pela PF por meio da operação 'Rifa.com'.

