Falso empresário é preso por aplicar golpes em empresários de Chapadão do Sul

Suspeito de aplicar golpes em empresários em Chapadão do Sul, um homem de 37 anos foi preso na última sexta-feira (23), no bairro Royal Park.

Conforme informações da 4ª CIPM, utilizando o argumento de ser um grande empresário, o golpista realizava negociações para a aquisição de materiais e equipamentos de alto custo. No entanto, após formalizar os pedidos, ele alegava problemas bancários como justificativa para os atrasos e o pagamento nunca era efetuado.

O autor ainda divulgou vagas de emprego falsas em vários setores, prometendo altos salários.



Pelos menos dois comerciantes relataram prejuízos financeiros após negociações frustradas com o autor. Ambos são empresários da região e procuraram a polícia após perceberem o golpe.



O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça.

