Falso salva-vidas tarado passa a mão nas partes íntimas de turista

Giovani Morinigo Furtado, 25 anos, se passou por um salva-vidas e se aproveitou uma banhista, 33 anos, que estava no balneário Praia da Figueira, na tarde dessa sexta-feira (3), para passar a mão por diversas vezes em suas partes íntimas.

Em seu depoimento, a vítima relatou que estava no balneário quando saltou da tirolesa no rio e o suspeito se passou por salva-vidas e a ajudou a chegar a parte mais rasa do local. Nesse momento, ele passou a mão três vezes nas nádegas da mulher.

Em outro momento, o jovem que se passava por salva-vidas foi passar a corda para o outro lado da mulher e passou a mão na vagina da vítima e questionou quando ela iria pular de novo.

Assustada e com medo, a mulher saiu da água e foi relatar o abuso ao seu marido. O casal foi até a administração do balneário, que informaram que ele não faz parte da equipe dos salva-vidas e foi contratado para serviços gerais.

Após o ocorrido, a empresa informou também os dados para que a vítima fizesse as providências cabíveis. A vítima de importunação sexual registrou o caso na Delegacia de Policia Civil de Bonito.

