Família acorda com casa “vazia” e faz post para achar objetos furtados

Na madrugada de terça-feira (23), ladrões arrombaram a porta de uma residência do Jardim Los Angeles e literalmente fizeram um “limpa” na casa, furtando eletrônicos e objetos. A família que dormia na hora do crime resolveu publicar o fato nas redes sociais como forma de alerta aos moradores da região.

Giovana Silva, filha da proprietária da casa, Adriana Soriano da Silva, compartilhou um post em diversas páginas do Facebook, contando sobre o furto e alertando as pessoas para não comprarem os objetos. Ela deixou o contato da mãe na publicação e pediu informações para àqueles que soubessem sobre o paradeiro dos documentos da genitora.

Em contato com Daniel Silva, 33 anos, foi informado que a família toda dormia na hora do fato. Eles acordaram com a casa praticamente vazia e a porta da frente destruída.

“Eles levaram a TV, home theater, mochilas com roupas, sacolas de viagem e uma bolsa com documentos”, disse o trabalhador.

Além do prejuízo com os objetos a família ainda se preocupa com a questão dos documentos pessoais de Adriana Soriano, que estava dentro da bolsa subtraída.

“A gente se sente completamente inseguro em uma situação como essa, pedimos para que as pessoas denunciem se aparecer alguém vendendo os objetos, e se achar os documentos ligue e nos informe”, concluiu Daniel.

Lembrando que receptação é um crime descrito no artigo 180 do Código Penal, com pena de multa e reclusão de um a quatro anos em regime fechado.

Veja a publicação de alerta da vítima:

