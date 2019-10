Família busca por adolescente que está desaparecida desde sexta

A família de Jéssica Rodrigues Guimarães, 15 anos, busca informações para localizar o paradeiro da adolescente que está desaparecida desde sexta-feira (18), em Campo Grande.

Virgínia Rodrigues, mãe de Jéssica, disse ao JD1 Notícias que a jovem foi vista pela última vez no bairro onde mora, Celina Jallad. “Alguns amigos disseram que ela saiu na sexta-feira dizendo que iria para uma festa e não voltou mais para a casa”, relatou.

A mãe disse ainda que não concordava com um relacionamento que a adolescente estava mantendo com um rapaz. “Eu fiquei sabendo desse relacionamento e que o menino é envolvido com drogas, por esse motivo, eu bati nela no mesmo dia em que ela desapareceu”, afirmou.

Segundo Virgínia, a filha pode estar na casa desse rapaz, mas ela, nem os amigos da adolescente sabem dizer quem ele é e onde mora. “Já fui na casa da maioria dos amigos dela, procurei a polícia e distribuí cartazes para encontrá-la”, disse.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Jéssica, deve entrar em contato pelo (67) 99323-9102.

