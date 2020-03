Acelino Carlos Camargo, 57 anos, conhecido como ‘nenê’, está desaparecido desde a madrugada de sábado, 22 de fevereiro. Morador no município de Guia Lopes da Laguna, ele veio a Campo Grande para uma consulta no médico e acabou internado no Hospital São Julião, região do Nova Lima.

Não se sabe ao certo qual vestimenta ele estava, pois deixou suas roupas de quando teria entrado no hospital e seus documentos para trás. Familiares afirmam que Acelino não conhece ninguém na capital.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Acelino pode entrar em contato pelo número (67) 99630-7271.

