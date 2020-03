Família da Paraíba procura parente que desapareceu em MS

Danilo da Silva Santos, 26 anos, está desaparecido e há quase 20 dias sem dar notícias à família. O jovem é de Pombal, na Paraíba, e veio ao Mato Grosso do Sul a trabalho.

Na notícia compartilhada em redes sociais, pela família, internautas afirmam ter visto Danilo em Nova Alvorada do Sul. Familiares se encontram angustiados com o fato do jovem não atender ao celular e não dar notícias.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do rapaz pode entrar em contato pelo telefone da Dona Fátima, mãe do rapaz, no (83) 99602-8989 ou também com Javania Nunes pelo telefone (83) 99991-6796.

