Familia de Centopeia? Dupla é presa furtando chinelos em loja do centro da Capital

Duas mulheres, dispostas a calçar toda a família, foram presas momentos depois de furtar 36 pares de chinelos em uma loja localizada na região central de Campo Grande. O caso aconteceu durante a tarde de quarta-feira (27), com direito a corre-corre e gritos de ‘pega ladrão’.

Conforme as informações policiais, equipes da Polícia Civil passavam pela região central durante a realização de algumas diligências para fazer levantamentos sobre estelionatos que estavam sendo praticados na cidade, quando avistaram diversos populares perseguindo duas mulheres.

Diante da situação, os policiais ajudaram os populares e tiveram êxito em fazer a abordagem das suspeitas, de 25 e 27 anos. A equipe então foi informada de que as duas haviam subtraído duas sacolas grandes de chinelos da loja vítima, avaliados em cerca de R$ 2 mil.

Na delegacia, a dupla contou ter furtado os chinelos para os filhos, porém, após algumas conversas foi descoberto que elas vinham praticando crimes similares pela região central. As investigações, os calçados eram subtraídos e vendidos a terceiros via internet por metade do valor de mercado.

Diante da situação, as mulheres foram presas em flagrante e os pares de chinelo devolvidos as vítimas.

Deixe seu Comentário

Leia Também