Ponto de drogas de família de traficantes é fechado pela 2º vez em 30 dias

Dois homens e uma mulher, foram presos na noite de ontem (11), por tráfico de drogas e associação ao tráfico no bairro Manoel Taveira.



De acordo com a polícia, a DENAR recebeu uma denúncia de que no local em que eles realizaram uma prisão por tráfico de drogas no dia 9 de dezembro de 2022, estava havendo novamente a comercialização de entorpecente.

Uma equipe policial foi até a residência apontada, realizou um monitoramento e em dado momento abordou um usuário de 27 anos que confirmou a aquisição de uma porção de cocaína pelo valor de R$ 20,00.

Com a confirmação do tráfico de drogas, foi realizada a entrada no imóvel e abordados dois homens (24 e 29 anos) e uma mulher (33 anos). Com eles foram apreendidas 11 porções de cocaína e uma embalagem contendo pasta base de cocaína. D

Os autores receberam voz de prisão.

