Polícia

Família deixa para 'lavar roupa suja' no Natal e briga vai parar na delegacia em Campo Grande

Duas mulheres teriam sido agredidas durante a confusão

26 dezembro 2025 - 09h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma confusão familiar terminou na delegacia na noite de Natal, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi acionada por volta das 20h40 para atender uma denúncia de agressão em uma residência localizada na Rua Tokuei Nakão.

Ao chegar no endereço indicado, duas mulheres detalharam que teriam sido agredidas por homens que estavam no local. Uma delas teria sido mordida na mão esquerda e estaca com hematomas no olho dinheiro e arranhões nas costas. Enquanto isso, a outra tinha apenas o olho roxo.

Sem dar detalhes sobre a confusão, manifestaram o desejo de representar criminalmente contra os agressores. Diante da situação, todos os envolvidos foram orientados a comparecer à delegacia para as providências cabíveis e se deslocaram por meios próprios. Os dois homens apontados como supostos autores das agressões foram apresentados sem lesões aparentes.

Durante os depoimentos, ficou constatado que um dos homens envolvidos é pai da jovem de 21 anos, enquanto o outro é marido da mulher de 32 anos.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

