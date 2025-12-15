Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Família denuncia descaso de suinicultura com funcionário que morreu em alojamento na Capital

O trabalhador, além de morar no alojamento, vivia em condições consideradas 'inadequadas'

15 dezembro 2025 - 16h22Luiz Vinicius
Colchão no chão era o local de dormir do funcionárioColchão no chão era o local de dormir do funcionário   (Arquivo Pessoal)

A família de um funcionário, de 37 anos, que tirou a própria a vida e que não terá o nome divulgado a pedido, está buscando respostas para o ocorrido e acredita em um potencial descaso por parte da empresa de suinicultura, localizada na BR-163, na saída para São Paulo, região da Chácara das Mansões, em Campo Grande.

O trabalhador, além de morar no alojamento, vivia em condições consideradas 'inadequadas' e não era registrado como esperava - pois, segundo a família, ele era técnico de gerador, mas era configurado como serviços gerais.

Em contato com a reportagem, a família revelou que os demais funcionários também seriam registrados dessa maneira, configurando um desvio e registro de função, além de trabalharem sem equipamentos de proteção individual.

Um dos familiares disse ao JD1 Notícias que acredita, sim, que houve descaso, não em questão da morte, mas no contexto geral.

"O fator do ambiente foi favorável [a morte] e o descaso com a situação dos trabalhadores, de não terem seus registros devidos das funções. Achei meio desumano a situação, óbvio que a empresa não é responsável [pela morte direta], mas o descaso com ele e com os demais que trabalham lá".

A filha da vítima pretende realizar uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, enquanto a família realizou uma denúncia sobre os direitos humanos.

O familiar que conversou com a reportagem, ainda detalhou que a empresa só informou sobre a morte um dia depois do ocorrido - a morte aconteceu na última sexta-feira, dia 12.

A reportagem busca contato com a empresa e o espaço segue aberto para manifestações.

 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Idoso fica grandemente ferido só bater bicicleta em moto em Nova Andradina
Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai, em Corumbá
Polícia
Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai, em Corumbá
Depac Dourados
Polícia
Jovem é agredido a vassouradas pela irmã durante briga em Dourados
O caso aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Homem é encontrado morto em quitinete de Nova Andradina
Em situação de trabalho escravo, trabalhadores eram mantidos em curral de fazenda em MS
Polícia
Em situação de trabalho escravo, trabalhadores eram mantidos em curral de fazenda em MS
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Policial ambiental salva família após barco afundar no Rio Paraná, em MS
Aline e Marcelo chegaram a ficar casados por 12 anos
Polícia
Morta pelo marido, Aline havia retomado relacionamento há um mês em Ribas
Facão
Polícia
Adolescente é socorrido após ser golpeado várias vezes com facão em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Jovem denuncia 'tio' que a agarrou e tentou beijá-la a força em Sidrolândia
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí