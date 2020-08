Família descobre dez dias depois, que José morreu um dia após sumir

Saiba Mais Polícia Ajude a encontrar seu José, que desapareceu no Danúbio Azul

Após passar dez dias sem notícias de José Bibiano Pereira Quintino, 67 anos, que desapareceu no último dia 10 de agosto, a família descobriu que o idoso morreu em um acidente na BR-163.

Conforme relatou a sobrinha de José ao JD1 Notícias nesta segunda-feira (24), o idoso foi atropelado por uma carreta de bois a cerca de 15km do Anel Viário no dia seguinte ao seu desaparecimento. “Ele morreu um dia depois que ele se perdeu, o corpo estava no Instituto Médico Legal (IML), mas eles só avisaram a agente na quinta-feira (20)”, contou Thais Grazielle, de 28 anos.

De acordo com Thais, o corpo de José Bibiano ficou dez dias no instituto. “Eles deram a notícia para minha mãe, porque disseram que não conseguiram falar comigo, mesmo meu telefone e endereço estando no boletim de ocorrência".

Thais lamentou a perda do tio . “Pensei que meu tio estava vivo. A gente procurou tanto ele na cidade, mas ele não estava na cidade, tinha ido para a rodovia”.

Por ter passado muito tempo após sua morte, José bibiano foi velado e sepultado na sexta-feira (21), e deixa saudades na família.

Saiba Mais Polícia Ajude a encontrar seu José, que desapareceu no Danúbio Azul

Deixe seu Comentário

Leia Também