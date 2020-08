Família descobre que “desaparecidas” em Porto Velho estão presas no MS

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

As duas jovens, Kimberly de Oliveira Campos de Araújo Filho, 19 anos e Jessica Ribeiro Vasconcelos, 18 anos, estavam desaparecidas para a família, que descobriu nesta quinta-feira (6) que elas foram presas por tráfico de drogas.



Conforme o site Ponta Porã News, a Polícia Civil informou que as duas que são de Porto Velho em Rondônia, foram presas no dia 31 de julho no Capey em Ponta Porã pela Polícia Federal durante fiscalização. Elas foram flagradas transportando drogas em um ônibus de viagem.

Com as duas foram encontrados vários tabletes de maconha que pesaram ao todo 21 quilos da droga. As duas informaram que foram contratadas para levar a droga de Ponta Porã até Nova Alvorada do Sul e que receberiam R$ 2 mil pelo transporte do entorpecente.

Kimberly e Jessica foram enviadas para o Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã onde aguardam uma decisão da justiça sobre o processo por tráfico de drogas que irão enfrentar.



Os familiares de Kimberly entram em contato com o Ponta Porã News,em busca de informações das jovens que tinham deixado Porto Velho no final do mês passado. A família foi informada sobre a prisão das duas e apesar da decepção, ficaram aliviados por saberem finalmente o que aconteceu com elas e agora irão tomar as providências para a defesa das jovens.

