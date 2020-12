Família do bagulho é presa com mais de 100 kg de droga em MS

Na noite desta quarta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 104,8 Kg de cloridrato e pasta base de cocaína, em Campo Grande. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na BR-163.

Conforme ocorrência, os policiais abordaram um veículo modelo I/Peugeot, com placas de Lins (SP). O condutor, de 43 anos, estava acompanhado pela esposa, 36, e as duas filhas, de 21 e 13 anos.

Foi realizada uma vistoria no veículo com o auxílio do Grupo de Operações com Cães, que indicou a presença de drogas em um compartimento oculto no para-choque traseiro do automóvel. Ao todo, foram apreendidos 104,8 kg de pasta base e cloridrato de cocaína. A droga é avaliada em R$ 13 milhões.



O condutor e a esposa confessaram que entregariam a substância em Campo Grande (MS) pela quantia de R$ 5.000,00. Eles foram encaminhados para a Polícia Civil em Campo Grande (MS), juntamente com o veículo, a droga e as filhas.

Deixe seu Comentário

Leia Também