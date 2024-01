Família do bagulho: Mãe, filho e nora são presos por tráfico em Dourados

Durante investigações que buscavam identificar um ponto de distribuição de entorpecentes no Parque dos Jequitibás, em Dourados. Policiais do SIG chegaram até a família após identificar uma movimentação típica de tráfico na casa localizada na Rua Idelfonso Pedroso.

A Mãe de 40 anos, filho e nora, de 23 e 21 anos, foram presos na manhã de sexta-feira (5), depois que os policiais mantiveram monitoramento no local e notaram quando um veículo branco de grande porte saía da residência e logo voltava, repetindo isso por algumas vezes em pouco tempo.

O veículo foi abordado, mas o condutor fugiu, porém foi capturado. Dentro do veículo foi encontrado uma mochila com 3 pacotes de bucha de maconha. Ao ser entrevistado o jovem tentou mentir o endereço, o que fez com que as equipes do SIG realizassem buscas no endereço localizado na Rua Idelfonso Pedroso, no Jequitibás.

No endereço duas mulheres foram encontradas, uma namorada e outra genitora do homem. No imóvel havia droga espalhada por todos os cômodos, além de balanças de precisão e petrechos de preparação e comercialização do entorpecente.

O entorpecente pesado totalizou mais de 78 quilos de maconha e bucha de maconha divididos em tabletes, pacotes e droga a granel. Os três envolvidos foram conduzidos ao SIG e presos pelo crime de tráfico de drogas.

