Família do crime: Pai e filha são presos em Iguatemi

A Polícia Civil apreendeu, nesta segunda-feira (2), um pai, de 49 anos, e sua filha, de 17, em Iguatemi após realizar a identificação do autor de um furto a celular que havia ocorrido no fim de semana.

Segundo o apurado pelos policiais, a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi foi informada sobre um furto ocorrido no final de semana, em que o suspeito havia sido preso recentemente pela prática de dois delitos patrimoniais, mas que foi liberado pelo Judiciário sob a condição do uso de tornozeleira eletrônica.

Uma equipe então se dirigiu até a residência do suspeito, que confessou aos policiais que havia realizado o furto do aparelho celular e fez a troca dele em uma boca de fumo, local que já era investigado pela polícia.

No momento em que os policiais civis chegaram no local, a adolescente infratora tentou fugir, porém, foi contida. Com ela foi apreendida uma sacola plástica com 37 pedras de crack, resultado em sua detenção por ato infracional equivalente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ao chegar na residência, o pai da jovem se deparou com os policiais, que solicitaram que ele apresentasse os aparelhos celulares em sua posse. Dos três celulares que ele carregava, um deles era o celular roubado da vítima.

Foi neste momento que foi dada voz de prisão ao homem por associação ao tráfico de drogas, receptação e corrupção de menores.

