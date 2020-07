Família e amigos procuram João, desaparecido após sair do trabalho

Familiares e amigos de João Pedro Xavier, 31 anos, estão à procura do jovem desaparecido desde a tarde desta terça-feira (21), quando saiu do trabalho, no Hospital Universitário.

Em conversa com o JD1, o marido de João informou que após ser dispensado ele não voltou para casa e não foi mais visto por nenhum amigo ou familiar. Ainda segundo o marido essa a primeira vez que João desaparece. Ontem ele estava de camiseta e calça jeans, e foi trabalhar de bicicleta.

Um boletim de ocorrência já foi registrado informando a Polícia Civil sobre o sumiço. Familiares estão divulgando uma mensagem nas redes sociais para tentar informações sobre João, caso alguém o tenha visto.

Segunda a chefe de João, o rapaz estava triste e abatido durante seu expediente na data de ontem. O marido revelou que o desaparecido sofreu com crises de depressão no passado.

Qualquer informação sobre João Pedro podem ser passadas a polícia, ligando no 190 ou então para os números (67) 99267-0868 e (67) 99290-9140.

