Família é feita refém por fugitivos do presídio de Mossoró

Uma família procurou a polícia para alegar que Deibson Cabral do Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35 - os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte - a fez refém na noite de ontem (16).

As pessoas contaram aos investigadores que os homens chegaram na casa da família por volta de 19h30 e foram embora a 00h30. Ambos estavam usando boné, um vestia calça azul claro com o número característico do presídio e tênis azul com passador. Um usava camisa clara e o outro escura.

Os fugitivos pediram comida e para usar o celular, eles foram embora levando 2 aparelhos e dois carregadores, tudo em uma sacola plástica. Uma das vítimas contou que os homens estavam com mal cheiro e sujos.

Os nomes dos membros da família não foram divulgados, mas a casa fica localizada no fim de uma rua que é próximo a entrada da mata. Com essas informações, os investigadores estão otimistas de que vão encontrar Deibson e Rogério logo.

No relatório da polícia consta as seguintes informações:

Mandaram abrir as redes sociais e televisão pra ver notícias relatando a fuga;

Fizeram muitas ligações pelo WhatsApp, alguns números com DDD 21 e o interlocutor tinha sotaque e mencionou que estava no RJ;

Perguntavam a todo momento a localização e demonstravam desconhecimento do lugar onde estavam; vítima informou que estavam muito perto da PFMOS;

Perguntaram como chegava ao Ceará;

Perguntaram se estava longe do litoral;

Perguntaram se tinha muito ponto de bloqueio na rua; vítima falou que perto de Mossoró tinha;

Não levaram nem o carro e nem a moto da vítima.

