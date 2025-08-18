Menu
Polícia

Família é resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ataque de abelhas matar animais em MS

O enxame estava alojado em uma árvore próxima à residência da propriedade rural

18 agosto 2025 - 16h51Brenda Assis
O ataque aconteceu na tarde de domingoO ataque aconteceu na tarde de domingo   (Foto: CBMS)

Moradores de uma propriedade localizada no Assentamento Teijin entre Bataguassu e Nova Casa Verde, foram surpreendidos por um ataque de abelhas durante a tarde de domingo (17). Por conta do enxame, alguns animais morreram e a família precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme as informações iniciais, o enxame estava alojado em uma árvore próxima à residência da família. Em determinado momento do dia, as abelhas começaram a atacar os animais que estavam nas proximidades.

Quando os bombeiros chegaram até a propriedade, encontraram um cachorro e uma galinha sem sinais vitais, por conta da grande quantidade de ferroadas. Outros três cães, que também foram atacados, mas conseguiram escapar dessa situação ainda com vida. Todos apresentam ferimentos e altos níveis de estresse.

Uma mulher e duas crianças ficaram escondidos dentro da casa até o ataque ser contido pelo Corpo de Bombeiros. Posteriormente, eles foram resgatados e levados para um local seguro.

