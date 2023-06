Família encontra idoso morto e descobre suspeita de envenenamento em Jaraguari

Polícia JD1TV: Polícia fecha abatedouro clandestino com mais de 480 galinhas no Lageado

Polícia Frangos de abate clandestino eram vendidos de 'porta em porta' no Lageado

Polícia Idoso é atropelado por motoentregador no Vila Rosa

Polícia Homem é preso com haxixe escondido em fundo falso de veículo

Polícia Homem morre sufocado no próprio vômito após passar mal em casa no Universitário

Polícia Quer viajar tranquilo? Veja as dicas de segurança das polícias Civil e Militar

Polícia JD1TV: Dupla é flagrada durante tráfico de entorpecentes no centro da Capital

Polícia JD1TV: Médico é preso após dirigir bêbado e causar acidente no Santa Fé

O filho do idoso contou então que o quarto onde ele residia funcionava também como um galpão, onde eram guardados produtos e venenos.

A princípio, a polícia considerou que a morte de Emídio seria causa natural, mas no posto de saúde, a médica identificou o líquido azul na boca e roupas da vítima, o que causou desconfiança na equipe.

Conforme o boletim de ocorrência, a nora da vítima foi até o local por volta das 15h para levar o almoço de Emídio. No entanto, o idoso não atendeu a porta, preocupando assim a mulher que chamou o filho do homem para ir até o quarto.

Emídio Ferreira Dos Santos, de 94 anos, foi encontrado morto com sinais de envenenamento durante a tarde de terça-feira (6), na chácara onde morava, localizada no município de Jaraguari.

Polícia Operação 'Fim da Linha' no RS recaí com mandados de busca e apreensão em MS