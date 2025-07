Família escapa ilesa de capotamento causado por buraco na pista da MS-338

Uma família escapou ilesa após sofrer um grave acidente de carro na manhã de sábado (26) na rodovia MS-338, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu.

O condutor, de 36 anos, contou que teria tentado desviar de um buraco na pista, quando perdeu o controle e capotou.

Conforme as informações divulgadas pelo site Da Hora Bataguassu, a família viajava em um Renaut Logan de Corumbá para o estado do Rio de Janeiro. Porém, o motorista perdeu o controle de direção e capotou o carro.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo foram acionadas, atendendo a ocorrência. No veículo estavam cinco pessoas, sendo o motorista, uma mulher de 35 anos, duas adolescentes de 17 e 13 anos, e uma criança de 4 anos.

Por sorte, todos saíram ilesos do acidente.

