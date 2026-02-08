Família escuta tiros e encontra rapaz ferido na mão em bairro de Campo Grande

Rapaz, de 33 anos, foi socorrido para uma unidade de saúde durante a noite deste sábado, dia 7, após ser ferido por um disparo de arma de fogo. O caso aconteceu no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande.

O irmão e a mãe da vítima chegaram a escutar o disparo e ao sair na rua, encontraram o indivíduo ferido na mão esquerda. Eles perceberam que dois indivíduos saíram andando do local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para atendimento no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário e a equipe médica constatou o ferimento, informando que o projétil atravessou o membro.

Em contato com o rapaz, ele apresentava sinais de embriaguez e chegou a declarar que estava manuseando fogos de artifício, desconhecendo qualquer disparo de arma de fogo.

Após os primeiros atendimentos na unidade de saúde, a vítima foi transferida para a Santa Casa para atendimento especializado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

