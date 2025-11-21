Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho

Três pessoas ficaram feridas após o carro em que viajavam cair de uma ponte na zona rural de Porto Murtinho, na tarde de quarta-feira (19). Entre as vítimas estão uma mulher de 39 anos, um adolescente de 12 e uma criança de 8 anos.

Segundo informações divulgadas pelo site Porto Murtinho Notícias, o Fiat Uno em que eles seguiam apresentou uma pane elétrica, desligando de forma repentina e travando a direção.

Sem controle do veículo, a motorista não conseguiu evitar a queda da ponte, situada na região do Firme, próximo à Fazenda São José, onde as vítimas residem. Eles estavam a caminho da cidade quando o acidente ocorreu.

A motorista sofreu fratura na clavícula, fratura na costela e ferimentos no joelho. O adolescente teve fratura no braço, enquanto a criança apresentou apenas um ferimento leve no rosto.

As vítimas receberam atendimento médico após o resgate. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos três, mas todos sobreviveram ao acidente.

As circunstâncias exatas da falha elétrica do veículo ainda não foram esclarecidas.

