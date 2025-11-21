Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho

O carro teve uma pane elétrica e cai de ponte;no veículo estavam uma mulher, de 39 anos, um adolescente de 12 e uma criança de 8 anos.

21 novembro 2025 - 15h24Brenda Assis

Três pessoas ficaram feridas após o carro em que viajavam cair de uma ponte na zona rural de Porto Murtinho, na tarde de quarta-feira (19). Entre as vítimas estão uma mulher de 39 anos, um adolescente de 12 e uma criança de 8 anos.

Segundo informações divulgadas pelo site Porto Murtinho Notícias, o Fiat Uno em que eles seguiam apresentou uma pane elétrica, desligando de forma repentina e travando a direção.

Sem controle do veículo, a motorista não conseguiu evitar a queda da ponte, situada na região do Firme, próximo à Fazenda São José, onde as vítimas residem. Eles estavam a caminho da cidade quando o acidente ocorreu.

A motorista sofreu fratura na clavícula, fratura na costela e ferimentos no joelho. O adolescente teve fratura no braço, enquanto a criança apresentou apenas um ferimento leve no rosto.

As vítimas receberam atendimento médico após o resgate. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos três, mas todos sobreviveram ao acidente.

As circunstâncias exatas da falha elétrica do veículo ainda não foram esclarecidas.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Xicará de café
Polícia
Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Polícia
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Aqueda aconteceu na quinta-feira
Polícia
Vaca cai em fossa séptica e mobiliza operação de resgate em Aquidauana
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista morre preso às ferragens de carro após colisão com caminhão em Inocência
Estragos causados pela barragem Nasa Park -
Polícia
Mais de 1 anos após rompimento, Nasa Park anuncia reconstrução de barragem nas redes sociais
Gessica foi encontrada morta na residência em que morava
Polícia
Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é morto a tiros na frente da esposa enquanto dirigia caminhonete em Dourados
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga no Jardim Aeroporto
Cadela não iria resistir aos ferimentos
Polícia
Xodó da família, cadela de 12 anos atacada por pitbull é sacrificada em Nova Andradina
Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande
Polícia
Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí