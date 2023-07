Família identifica pertences de ossada encontrada no interior do Estado

A família reconheceu os pertences encontrados do lado de uma ossada, na Fazenda Florão, em Rio Verde de Mato Grosso, na região Norte do Estado. A vítima foi identificada como Rosimeiry Pereira da Silva, de 43 anos, estava desaparecida há mais de dois meses. Apesar do reconhecimento, a polícia aguarda laudos que confirmem a identidade e apura as circunstâncias da morte.

Ao encontrar a ossada, na última sexta-feira (21), a Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso começou a investigar sobre mulheres desaparecidas na região e identificou um boletim de desaparecimento feito na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Coxim. Com ajuda de fotos, os familiares conseguiram identificar os objetos e pertences.

"Após a confirmação dos objetos, incluindo a mochila, a carteira de cor preta e a prótese dentária encontrada na ossada, as evidências apontam fortemente para a conclusão de que os restos mortais pertencem, de fato, à pessoa de Rosimeiry Pereira da Silva", diz o delegado Matheus Vital, que conduz as investigações.

Diante disso, a delegacia aguarda a conclusão dos exames e análises realizadas pelo IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Coxim para obter uma confirmação oficial da identidade da ossada encontrada. "Por fim, após a confirmação da identidade pelo Imol, os policiais de Rio Verde empreenderão diligencias investigativas para desvendar o caso, a fim de apurar como e quando a vítima foi parar naquele local e quais as circunstancias de sua morte".

Deixe seu Comentário

Leia Também