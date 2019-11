Família morre em trágico acidente na rodovia

Sarah Chaves, com informações do G1

Quatro pessoas da mesma família morreram na noite de sexta-feira (22) em um acidente na BR-364, próximo a Campos de Júlio, a 692 km de Cuiabá.





Acidente ocorreu na noite de sexta-feira (22). A família morava em Sapezal, a 473 km da capital, onde foram velados e sepultados.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas seguiam de Comodoro para Sapezal quando o motorista perdeu o controle da picape e bateu de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário. Chovia no momento do acidente.



Segundo a PRF, o motorista da carreta fugiu do local e ainda não foi localizado.



A Câmara de Sapezal emitiu uma nota de pesar pela morte da família.





