Polícia

Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans

Daniel Moreti, acadêmico de economia na UFMS, segue internado em estado gravíssimo na Santa Casa

02 dezembro 2025 - 12h12Luiz Vinicius     atualizado em 02/12/2025 às 16h50
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter HansColisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans   (WhatsApp/JD1 Notícias)

A família de Daniel Moreti Nogueira, acadêmico de Economia e sobrevivente do grave acidente envolvendo um carro e a mureta da Avenida Gunter Hans, está pedindo ajuda da população para a doação de sangue de qualquer tipagem.

Ele está internado em estado gravíssimo na Santa Casa em razão das múltiplas fraturas sofridas no acidente. Conforme detalhes, ele chegou a passar por cirurgia nos últimos dias, mas segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"Por favor, doem sangue de qualquer tipo sanguíneo no Hemosul ou na Santa Casa em nome de Daniel Moreti Nogueira, sua ajuda é fundamental e orem pela vida do meu primo que está em estado gravíssimo na Santa Casa", declarou a prima.

A corrente de oração se estende a outros familiares e amigos que usaram as redes sociais para pedir ajuda dos campo-grandenses. "Orem pelo meu filho", escreveu a mãe.

O acidente em questão vitimou o estudante de publicidade e propaganda Ângelo Antônio Alvarenga Peres, de 24 anos. A batida aconteceu justamente do lado do acadêmico, que não sobreviveu ao impacto e faleceu ainda no local.

A dupla trafegava pela avenida no sentido centro ao bairro, quando por motivos a serem apurados, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu violentamente na mureta - alvo de reclamações de moradores.

As imagens da câmera de segurança reforçam a tese da perda da direção por parte do condutor, que chegou a frear, mas não conseguiu impedir a colisão.

As doações podem ser feitas nos seguintes horários e dias:

  • Hemosul: de segunda a sexta, das 7h às 17h e no sábado, das 7h às 12h.
  • Santa Casa: de segunda a sexta, das 7h às 11h

