Menu
Menu Busca sexta, 24 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Família prepara protesto por morte de professora no Tijuca: 'a revolta é grande'

Ato acontece um mês depois do falecimento de Marielli Palácios Ferraz

24 outubro 2025 - 17h05Luiz Vinicius     atualizado em 24/10/2025 às 17h05
Camiseta preparada para o protestoCamiseta preparada para o protesto   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Familiares de Marielli Palácios Ferraz, a professora que morreu após ser atropelada por um carro conduzido por uma idosa, no bairro Tijuca, em Campo Grande, no final de setembro deste ano, farão um protesto de forma pacífica pedindo por justiça, durante um ato neste sábado, dia 25.

O ato começará às 10h, no cruzamento das ruas Alfredo Lisboa com Souto Maior, mesmo local onde aconteceu o acidente que vitimou a professora.

Ao JD1 Notícias, Vanessa Abreu, amiga da professora, relatou que o sentimento é o mesmo desde o acidente: revolta e impotência, porque o caso foi considerado bastante complexo por todos.

"Desde então, do acidente, ela simplesmente se ausentou, nunca perguntou, nem por mensagem, como estão as crianças, como está o esposo.
Não teve qualquer ajuda do tipo dela, nem financeiro, que piorou psicológico. Então, a revolta é grande. As crianças pedem pela mãe todos os dias", disse.

Na próxima segunda-feira, dia 27, o filho de Marielli completará oito anos e Vanessa é quem está levando a criança para a escola. Enquanto a professora estava viva, ambas eram muito amigas e ela, inclusive, era professora do filho de Vanessa.

"Criamos um laço de amizade muito forte, porque ela era simplesmente apaixonada pelos alunos e tratava eles como filhos. Ela frequentava minha casa, minhas festinhas e depois do acidente, comecei a levar o filho de 8 anos para a escola, porque ele estuda no mesmo período que meu filho. Levo ele até encerrar o ano", comentou.

A amiga ressaltou que não foi um "acidente, mas sim uma negligência" por parte da idosa.

"Ela ceifou uma vida, ela destruiu com sonhos, com realizações, com perspectiva de vida, de crescimento. Ela fez com que a Marielle não tivesse a oportunidade de ver os filhos crescerem, fazer uma faculdade, casar, ter filhos. Ela acabou. Literalmente, ela acabou com a vida da Marielle e com a vida dos filhos do esposo", finalizou.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Policia Civil
Polícia
Mulher com suspeita de mais de 15 passagens pela polícia é presa em Três Lagoas
Ilustrativa
Polícia
Devendo R$ 440, homem é ameaçado de morte por funcionário de loja no Noroeste
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Médico é ameaçado de morte ao atender criança em posto de saúde do Nova Lima
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Estudante é cercado e agredido por colegas de escola em Sidrolândia
Caso foi parar na delegacia de Angélica
Polícia
Homem é preso por ameaçar matar adolescente de 17 anos em Angélica
Suspeito de torturar mulher para esconder droga e tentar matar policial é preso em MS
Polícia
Suspeito de torturar mulher para esconder droga e tentar matar policial é preso em MS
Vítima não sobreviveu ao atropelamento
Polícia
Pedestre poderia estar deitado na rodovia quando foi atropelado e morto na MS-379
A vítima ficou presa às ferragens
Polícia
Motorista morre após bater contra carreta na BR-163, em Coxim
Prisão aconteceu em Costa Rica
Polícia
Homem atropela e tenta matar companheira após discussão em Costa Rica
Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã
Polícia
Acusado de estuprar duas crianças e uma adolescente é preso em Ponta Porã

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga