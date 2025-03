O idoso, Antônio Gomes da Cunha, de 78 anos, está sendo procurado pelos familiares desde que desapareceu durante a tarde de domingo (16), da casa onde morava na Rua Laguna, região do Bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Para o JD1, o familiar do idoso, Márcio Júnior, detalhou que ao longo dos 21 dias de buscas os parentes receberam muitas informações sobre o paradeiro do homem, no entanto, ainda não o encontraram.

“Até o momento só suspeitas do paradeiro dele, mas nada concreto. Falaram que viram ele na região do Aero Rancho, Coophavilla II e Tarumã, rodei por lá com amigos por horas, mas não tivemos sucesso”, detalha.

Ao longo do tempo, as autoridades policiais foram avisadas sobre o desaparecimento de Antônio e estão acompanhando o caso.

Ainda segundo a família, o idoso tem o ‘juízo mental debilitado’, sendo que isso pode estar dificultando seu retorno para casa.

No dia em que sumiu, ele estava usando sapato marrom, short azul, camisa social de manga curta azul clara e um casaco verde escuro.

Viu o idoso ou tem qualquer informação possa ajudá-lo a voltar para casa, basta entrar em contato com os parentes através dos telefones: (67) 9 9259-5998 (Márcio Júnior) ou (67) 9 9105-3727 (Mayara).

