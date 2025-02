Família procura por idoso que desapareceu no domingo no Cabreúva

A família de Antônio Gomes da Cunha, de 78 anos, decidiu procurou a polícia para informar o desaparecimento do idoso, que saiu de casa no domingo (16) e não retornou mais. O episódio aconteceu no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima saiu da residência e possui problemas psiquiátricos, após ter sido atropelado em um acidente no ano passado.

Familiares relataram na delegacia que essa não é a primeira vez que o idoso deixa a residência, pois após o acidente, eles tentam manter o portão trancado por medo de Antônio sair e desaparecer.

Conforme o registro policial, Antônio estava trajando: sapato marrom, short azul de esporte, camiseta social de maga curta cor azul clara, casaco verde-escuro - estava com cartão do idoso - passe de ônibus - e cartão do SUS. A vítima não possui telefone e a família já o procurou nos lugares que ele costuma ir, mas não foi possível localizá-lo.

Qualquer informação pode ser repassada para o neto, Marcio Junior, através do contato, (67) 99259-5998.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa.

