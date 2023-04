Família procura por jovem que sumiu após dizer que foi chamado ao quartel

Sem notícias do filho há mais de 48h, Dayane Suellen Campo pede ajuda para encontrar Vinicius Gabriel Siqueira, de 18 anos, que desapareceu no sábado (22), após dizer que tinha sido chamado por um tenente a comparecer no 18° Batalhão de Logística e Transporte, onde serve o exército.

De acordo com o relato da mãe, Vinicius mora com o pai e estava no quartel, quando ficou doente e passou na casa da mãe, onde almoçou e jantou uma noite antes de sumir.

Vinicius teria dito à mãe que voltaria ao quartel pois teria recebido uma ligação do tenente. "Ele foi de ônibus do Los Angeles até a Duque de Caxias, mas não chegou no Batalhão", informou. Dayane conta que foi atrás do filho no quartel, mas foi informada que ele não estava lá e que não comparecia há oito dias e logo seria dado como desertor e que ainda não há registro de que alguém do Batalhão tenha ligado para ele.



A família desconfia que Vinicius tenha fugido com uma namorada virtual, moradora de São Paulo. "Isso é muito estranho, ele nunca fugiu, nunca deu trabalho, não usa drogas. Ele estava feliz no quartel", contou.

Dayane estava trabalhando quando Vinicius teria pego um ônibus da casa de amigos do Los Angeles até o 18° Batalhão na Duque de Caxias por volta das 12h de sábado (22). Ele estava com short jeans, camisa branca e tênis da Mizuno azul e laranjado e um relógio digital no pulso. Quam ver ou tiver informações ligar no número (67) 992533636 ou no 190 Polícia Militar. Um boletim de ocorrência ja foi registrado na Polícia Civil.



