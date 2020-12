Família procura Vitória que desapareceu no Caiobá e deixou carta para a mãe

A família de Vitoria Alice Braga Vieira de 16, busca informações sobre a adolescente que desapareceu na madrugada desta quinta-feira (10), de dentro de casa na Rua Janaina Chacha de Melo, no Caiobá.

A prima de Vitória, falou ao JD1 Notícias, que a mãe da menina está desesperada. “Ela sumiu de madrugada de dentro de casa. A mãe contou que de tarde ela lavou e passou roupa, coisa que nunca fez, de noite foi na igreja e estava tudo bem, mas quando a mãe dela levantou da cama às 2h da madrugada a Vitória já não estava mais, e nem as roupas”, contou Adriane Monteiro.

Vitória deixou um bilhete, avisando que estaria longe e bem. Em contato com a mãe da adolescente, ela afirmou que após desaparecer, a filha mandou uma mensagem de WhatsApp para o pai, ainda de madrugada, e a família retornou no número que mandou mensagem registrado com prefixo do Ceará. “Ela atendeu, e desesperada falei que estávamos acionando a polícia e ela falou ‘pra que chamar a polícia’ e a ligação caiu”, explica a dona de casa, Fernanda Oliveira Vieira.

O caso está sendo investigado pela 6ª Delegacia de Polícia no Tijuca, e segundo Fernanda, a polícia já recolheu o computador de Vitória, e rastreou o número usado pela adolescente para falar com a família, segundo a mãe, o contato está registrado no nome de Fabiano Martin.

É válido lembrar que abrigar menor sem autorização dos responsáveis é crime previsto no artigo 249, do CPB, “Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial”, tem como pena detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não constitui elemento de outro crime.

