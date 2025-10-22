Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Família que sonegou mais de R$ 779 milhões em MS é alvo da Polícia Civil

Grupo usava holdings patrimoniais na prática criminosa que perpetuava por anos

22 outubro 2025 - 09h55Luiz Vinicius
Mandados foram cumpridos em Campo GrandeMandados foram cumpridos em Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil tem como alvo na operação 'DNA Fiscal', deflagrada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), uma família responsável por um esquema de sonegação, que deixou um prejuízo superior a R$ 779 milhões em Mato Grosso do Sul.

A ação está acontecendo em cidades sul-mato-grossenses e contou com apoio da Polícia Civil do Paraná, por meio da Deccor/Maringá. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas ligadas a família.

O grupo criminoso tinha membros para diversas funções e eram divididos em três núcleos, formados por administradores, indivíduos de baixa capacidade econômica e até pessoas físicas e jurídicas usadas de fachada.

As sociedades envolvidas acumulavam débitos fiscais, especialmente de ICMS, que eram declarados, mas não recolhidos. O modelo se repetia com o uso de holdings patrimoniais, sucessões empresariais simuladas e movimentações atípicas em espécie, ultrapassando R$ 1 milhão por mês, conforme alertas emitidos por instituições financeiras.

Além das buscas, foram deferidas medidas de quebra de sigilo fiscal, bloqueio de ativos, acesso a dados de dispositivos eletrônicos apreendidos e compartilhamento de provas com a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Fazenda.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Juiz nega soltar envolvido em execução premeditada no Pedrossian
Armas foram apreendidas
Polícia
Grupo que distribuía armas e drogas em MS é alvo de operação da PF
Willames Monteiro dos Santos, acusado de feminicídio foi capturado por policiais da DEAM -
Justiça
TJ suspende júri popular de acusado de feminicídio em Campo Grande
Crime aconteceu no centro da cidade
Polícia
Homem é assassinado a facadas na frente da esposa em praça de Caarapó
Depac Dourados
Polícia
Casal é agredido após ter carro atingido por outro em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Fetiche? Policial chega bêbado em delegacia e obriga presos a fazer s3x0 com ele nas celas
Ilustrativa
Polícia
Homem engasga com osso de galinha e precisa ser socorrido em fazenda do Pantanal
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 10 anos em Três Lagoas
O confronto aconteceu com as equipes do DOF
Polícia
AGORA: Bandido peita polícia e morre durante confronto em Dourados
AGORA: Caminhoneiro morre ao ser atropelado pelo próprio veículo no Pioneiros
Polícia
AGORA: Caminhoneiro morre ao ser atropelado pelo próprio veículo no Pioneiros

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande