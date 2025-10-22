Família que sonegou mais de R$ 779 milhões em MS é alvo da Polícia Civil

A Polícia Civil tem como alvo na operação 'DNA Fiscal', deflagrada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), uma família responsável por um esquema de sonegação, que deixou um prejuízo superior a R$ 779 milhões em Mato Grosso do Sul.

A ação está acontecendo em cidades sul-mato-grossenses e contou com apoio da Polícia Civil do Paraná, por meio da Deccor/Maringá. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas ligadas a família.

O grupo criminoso tinha membros para diversas funções e eram divididos em três núcleos, formados por administradores, indivíduos de baixa capacidade econômica e até pessoas físicas e jurídicas usadas de fachada.

As sociedades envolvidas acumulavam débitos fiscais, especialmente de ICMS, que eram declarados, mas não recolhidos. O modelo se repetia com o uso de holdings patrimoniais, sucessões empresariais simuladas e movimentações atípicas em espécie, ultrapassando R$ 1 milhão por mês, conforme alertas emitidos por instituições financeiras.

Além das buscas, foram deferidas medidas de quebra de sigilo fiscal, bloqueio de ativos, acesso a dados de dispositivos eletrônicos apreendidos e compartilhamento de provas com a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Fazenda.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também