Família quer encontrar carro que causou acidente na Zahran e fugiu

Um Ford KA vermelho, modelo de 2010 foi o responsável por uma batida que gerou danos físicos e materiais a uma doméstica de 49 anos e seu marido, um caminhoneiro de 50 anos, na noite de domingo (8), no avenida Eduardo Elias Zahran.

De acordo com Dylan Caíque, genro das vítimas, a família estava comendo na Bom Pastor e na hora de ir embora, por volta das 23h40, os sogros que estavam de biz, foram pela Zahran sentido terminal Morenão enquanto ele e a esposa foram no sentido contrário. “Quando chegamos no Hércules Maymone, meu sogro ligou falando do acidente”.

A mulher que estava na garupa da motocicleta foi a mais prejudicada, o casal teria parado no sinal vermelho, quando o Ford KA bateu na traseira da biz, a doméstica que já tem problemas de coluna, sofreu ferimentos nas costas e foi socorrida. “Eles causaram o acidente e fugiram, a moto vai gerar um prejuízo de cerca de R$ 1 mil”, relatou Dylan. O caminhoneiro teve pequenas escoriações.

Após ser socorrida, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), ouviu a família das vítimas no hospital e uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao acidente será averiguada para descobrir a placa do veículo.

Ainda segundo Dylan, testemunhas que estavam no local disseram que o carro que bateu na biz estava disputando um racha com outro veículo, mas versão ainda não pode ser confirmada.

Quem ver o veículo Ford KA vermelho com um amassado na parte dianteira da lataria entrar emcontato com o BPMTran através do (670 3318-6700.

Deixe seu Comentário

Leia Também