Família se assusta ao ter casa atingida por vários tiros no Talismã

A residência de uma família foi alvo de disparos de arma de fogo feitos por um pistoleiro, na noite deste domingo (14), no Jardim Talismã, em Campo Grande. A família, que estava no imóvel no momento dos fatos, ficou bastante assustada com a situação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma das pessoas que estava no momento do tiroteio informou na delegacia que as balas atingiram as paredes, vidros, porta, portão e até o veículo que estava estacionado na garagem.

A proprietária disse também que a vizinha presenciou o momento em que uma motocicleta, com dois homens, para na esquina da casa e o garupa desce, efetuando os disparos e logo sobe na moto para fugir em destino ignorado.

Logo após o fato, a Polícia Militar foi acionada e foram encontradas várias cápsulas de calibre 9 milímetros. A Polícia Científica também esteve no local para realizar os procedimentos de praxe.

A moradora, de 37 anos, pontuou que se envolveu em uma briga durante uma festa no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, durante o sábado (13), onde uma pessoa teria dito que "não ficaria assim", relatando a ameaça sofrida.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

