Família sofre acidente na BR-163 durante viagem para curtir o fim de ano

Um acidente grave no KM 494 da BR-163, em Campo Grande, deixou seis pessoas feridas durante o começo da tarde desta quinta-feira (28). Cinco pessoas da mesma família, que seguiam de Cuiabá (MT) para curtir o fim de ano em Santa Catarina, estão entre os feridos.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a família seguia em um ‘comboio’ de cinco carros para o estado da região sul do país. Faltando cerca de 5km para chegar em Campo Grande, o motorista de um Hyundai Creta foi surpreendido por um Renault Sandero, que teria entrado do nada na pista contrária.

Nervoso após o acidente, o motorista do Creta contou a imprensa que o outro carro teria ‘virado com tudo’, vindo a cometer a invasão da pista contrária. Com isso, ele atingiu a lateral do Sandero que rodou na faixa e rolamento e caiu em uma espécie de barranco, localizado às margens da rodovia.

Responsável pela rodovia, a CCR MSVia socorreu quatro vítimas. As outras duas pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Todos foram levados para unidades de saúde de Campo Grande.

