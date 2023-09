Família tem casa atingida por seis disparos de pistoleiro no Jardim Pênfigo

Durante a madrugada desta quinta-feira (21), mulher, de 42 anos, e um homem, de 48 anos, tiveram sua residência crivada a tiros por um pistoleiro no Jardim Pênfigo, em Campo Grande. Pelo menos seis perfurações foram encontradas no portão e na porta traseira do veículo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam na residência quando ouviram barulhos parecendo ser de tiros e resolveram sair para verificar e encontraram as perfurações no portão e no carro.

O casal logo acionou a Polícia Militar que constatou a situação e acionou a Polícia Científica. Nos trabalhos de praxe, foram encontrados seis projéteis, que foram apreendidos e serão periciados.

As vítimas não souberam identificar quem poderia ser o suposto autor, mas tiveram a informação que o atirador estaria em um Toyota Corolla, de cor cinza e rodas pretas.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

