Família tenta encontrar adolescente de 14 anos que desapareceu no bairro Bonança

O adolescente Kiã Vieira, de 14 anos, está desaparecido desde às 15 horas deste domingo (06), quando saiu de casa, no bairro Bonança, em Campo Grande, e não foi mais visto. A família dele está desesperada em busca de informações que levem até o garoto. Eles registram um boletim de ocorrência e na manhã desta segunda-feira (07).

Nesta manhã, a esteticista Cintia Vieira Costa, de 35 ano, se outras mães sairam pelo bairro, onde colocaram diversos cartazes com a foto do menino, que saiu de casa com uma camiseta de cor azul, calça jeans e chinelo.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do adolescente, entrar em contato com a polícia através do 190 ou pelo telefone (67) 9 9306-2761.

