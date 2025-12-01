Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande

A família de Jhenyfer Pereira Suzuki, de 13 anos, está lutando para conseguir informações que levem ao paradeiro da adolescente, que está desaparecida desde o dia 27 de novembro, em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, a jovem foi vista pela última vez na região no bairro Aero Rancho, por volta das 11h30, do dia em que desapareceu. Desde então, não há informações sobre onde ela estaria.

Outro ponto que dificulta a localização é que muitos trotes estão sendo repassados para a família.

Para a reportagem, a avó Gislaine Pereira da Fonseca relatou que já foi registrado o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da adolescente, mas que os trotes têm prejudicado a centralização dos trabalhos.

Na versão dada pela familiar, Jhenyfer saiu de casa durante a noite e não retornou mais. Ela, segundo a avó, faz tratamento com psicólogo e psiquiatra, além do uso de medicamentos.

A roupa que Jhenyfer usava no momento em que foi vista pela última vez seria uma bermuda preta e um casaco preto.

Quem encontrar a adolescente ou tiver informações concretas, acione a PM pelo telefone 190 e (67) 99342-5430.

