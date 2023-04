Familiar reconhece e corpo carbonizado no Itamaracá é de jovem de 27 anos

O corpo encontrado carbonizado em um terreno baldio, na manhã da última quinta-feira (20), na rua Darwin Dolabani, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, é do jovem, de 27 anos, identificado como Junior Pereira de Moraes.

O primo é quem reconheceu o corpo na sexta-feira (21), após receber o laudo médico. O jovem, deficiente auditivo, estava desaparecido desde o domingo (16) e a família ainda não entende o porquê do assassinato.

Trabalhadores da prefeitura que faziam a limpeza do terreno baldio, começaram a sentir um mau cheiro e ao se aproximarem, visualizaram a mão e o pé do corpo, acionando a Polícia Militar.

A Perícia Científica esteve pelo local atuando nos trabalhos de praxe. A Polícia Civil e o GOI (Grupo de Operações e Investigações) também compareceram para iniciar a investigação.

Testemunhas relataram que viram algumas pessoas ateando fogo, mas não suspeitaram que se tratavam de um corpo.

O caso ainda está sob investigação e deve ser conduzido pela 4° Delegacia de Polícia Civil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também