Familiares ouvem tiros, saem para fora e encontram homem morto na varanda de casa

Depois de ouvir disparos sendo efetuados durante a madrugada, familiares encontraram David Gonçalves Barbosa, de 49 anos, morto na varanda da casa onde morava na Rua Visconde de Taunay, no bairro Nova Bela Vista, na cidade de Bela Vista.

Conforme as informações divulgadas pelo site Jardim MS News, a cunhada da vítima contou que David morava sozinho no imóvel. Durante a madrugada, ela ouviu vários tiros sendo efetuados, mas não chegou a sair na hora para ver o que estava acontecendo.

Já durante a manhã de domingo (3), ela foi até o local e encontrou o cunhado caído na varanda, com várias marcas de tiro pelo corpo, caído ao lado de uma foice.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, junto com a Perícia Técnica, para ir até o local afim de fazer os levantamentos iniciais sobre o assassinato de David. No entanto, como a vítima morava sozinha e não tinha testemunhas, não existem informações sobre a autoria e a motivação do crime.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

