Famílias do Carandiru foram 'amparadas' pela Polícia Civil durante operação

Apesar do foco da mega-operação "Abra-te Sésamo" da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, realizada na manhã desta terça-feira (6), ser o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, também houve atenção às famílias moradoras do condomínio.

Segundo o Diretor do Departamento de Polícia da Capital, Wellington de Oliveira, após a operação, foram servidos lanches e houve distribuição de água aos moradores do local. “Não é só a operação em si, não é um cumprimento de mandado de busca, é também a garantia dos direitos humanos, uma garantia das pessoas de bem que estão ali”, destacou.

Ele também explica que, apesar do objetivo principal ter sido a realização dessa operação ter sido o cumprimento dos mandados, a polícia buscou “dar segurança para todos ali”, e garantir que o local fosse mais seguro a quem mora no condomínio.

Os agradecimentos às demais instituições envolvidas também partiram de Priscila Anuda Quarti, a coordenadora da Operação e Delegada de Polícia Titular da 3ª DP. “Sozinhos a gente também não conseguiria dar todo o amparo que foi dado, que foi prestado àquela população, que não reside somente no complexo do Carandiru, mas no entorno”, comentou.

Outro ponto destacado foi tratar com a Defesa Civil locais para onde os moradores poderiam ser levados, caso desejassem deixar o local, já que haviam várias situações que podem colocar em risco a vida de quem mora nos apartamentos, como instalações elétricas irregulares e escadas de emergência impróprias para o uso.

Jennifer Estevam de Araújo, Delegada Adjunta da 3ª DP, explicou que um tratamento humanizado, garantindo que os direitos humanos fossem cumpridos, foi um dos pilares da operação desde o início.

“Desde quando começamos a elaborar o planejamento, nós visualizamos a necessidade de ter esse tratamento humanizado, em razão da gente ter conhecimento que havia muitas crianças no local e havia essa população que não era adepta a criminalidade, que estão ali em razão de não terem outro lugar para residir”, explicou.

“Nós preparamos uma equipe de mulheres para fazerem revistas em mulheres, nós tivemos essa preocupação em trazer tranquilidade para as crianças”, acrescentou.

A delegada ainda explicou que dos 273 policiais envolvidos, todos foram orientados que iriam se deparar com idosos, mulheres gestantes e crianças, e deveriam agir com cautela durante a abordagem. “Desde o início, desde o esboço no papel do plano de operação, a gente pensou em cada detalhe para que fosse uma operação tranquila como foi”, comentou.

Além disso, foi destacado que vários apartamentos dos moradores que não tinham relação com os crimes praticados tinham correntes e cadeados, tendo que se trancar dentro de suas unidades para garantir a segurança de suas famílias, apontando para a importância dessa operação para a segurança e bem-estar de quem vive por lá.

Foi destacado que, após o fim dos trabalhos, começará o processo, junto da Defesa Civil, de garantir que o local seja habitável, já que foram encontradas diversas irregularidades que tornam o local impróprio para a habitação, como escadas de incêndio danificadas, instalações elétricas irregulares e várias outras violações.

Com isso, será garantido de que as famílias que desejarem deixar o local possam ser realocadas adequadamente para residências habitáveis.

