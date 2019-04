Faqueiro oferece "presentinho" a policiais para não ter carro aprendido

O faqueiro, Alexandre Menes Ivanovite Gomes, 43 anos, foi preso após oferecer um “presentinho” a policiais para não ter carro com licenciamento vencido apreendido em Nova Alvorada do Sul, nesta manhã de quarta-feira (10).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pelo hospital do município porque um homem teria agredido a esposa.

Os militares foram até o hospital e não localizaram o suspeito. Após realizar buscas nas imediações com informações da aparência do homem e do veículo em que ele estava, o suspeito foi encontrado.

Ainda de acordo com a polícia, o carro estava com o licenciamento vencido e estacionado de forma irregular.

Ao ser informado que o carro seria levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) o homem teria pedido “não prende meu carro não, eu vendo facas, depois eu deixo umas para vocês comerem um churrasquinho. Depois eu passo na delegacia e deixo um presentinho”.

O faqueiro ainda argumentou que teria perdido um filho há dois anos, e por isso não tinha conseguido pagar o documento. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município.

O caso foi registrado como corrupção ativa.

