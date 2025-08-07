Menu
Faustão é internado com infecção na perna em São Paulo

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital Albert Einstein

07 agosto 2025 - 14h51
FaustãoFaustão   (Foto: Band/Reprodução)

Fausto Silva, o Faustão, foi internado nesta quarta-feira (6), no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital. Segundo o SBT News, a internação se deu em decorrência de uma infecção na perna.

A internação seria a razão do cancelamento de uma festa que seu filho, João Silva, daria em sua casa nesta quinta-feira (7) num bairro de luxo de São Paulo. Com tudo pronto para o evento, o apresentador alegou "motivos pessoais" para o adiamento do evento.

Segundo o Extra, a festa preparada por João tinha como convidados uma lista de famosos como Bruna Marquezine, Ana Maria Braga, Angélica, Anitta, Neymar, Bruno Gagliasso, entre outros. A celebração foi reagendada para o próximo dia 20.

Fausto Silva passou por uma embolização pouco mais de duas semanas após ser submetido a um transplante de rins.

Insuficiência cardíaca - Em agosto de 2023, Faustão foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração. Seis meses depois, também passou por outro transplante, dessa vez, de rim. De lá pra cá, ele segue fazendo hemodiálise, e tinha voltado a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em dezembro do ano passado, também por conta de uma infecção.

O apresentador, que está afastado da televisão desde maio de 2023, quando encerrou seu programa, o "Faustão na Band", recebeu alta no dia 25 de janeiro.

