Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Fazenda em Bonito entra na mira do MPMS por limpeza de pastagem com fogo

O procedimento foi aberto com base em constatações do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul)

26 janeiro 2026 - 10h36Vinícius Santos
Foto: Divulgação / MPMS / Laudo de vistoriaFoto: Divulgação / MPMS / Laudo de vistoria  

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil para apurar possíveis irregularidades ambientais em uma fazenda localizada no município de Bonito. A área investigada possui 447 hectares e é alvo de apuração por focos de queimada e limpeza de pastagem por meio do uso do fogo, prática proibida sem autorização específica do órgão ambiental.

O procedimento foi aberto com base em constatações do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que identificou irregularidades em uma área total de 447,1954 hectares. Desse total, 23,0434 hectares foram atingidos por queima irregular, incluindo vegetação nativa, montes e leiras. Outros 424,1520 hectares apresentaram a instalação de drenos sem a devida licença ambiental.

As infrações foram formalizadas em auto de infração lavrado em agosto de 2024 e confirmadas por laudo de constatação técnica. O documento aponta focos de queimada e a utilização do fogo para limpeza de pastagem, além da implantação de estruturas de drenagem sem autorização do órgão ambiental competente. Também foi emitida notificação determinando a regularização dos drenos no prazo de 90 dias.

Segundo o MPMS, as condutas investigadas podem configurar degradação ambiental, nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente e da Lei de Crimes Ambientais. As multas aplicadas pelo Imasul somam R$ 236,5 mil, em razão da queima irregular e da instalação de estruturas sem licenciamento ambiental.

O inquérito civil tem como objetivo a coleta de documentos, informações técnicas, perícias e demais diligências necessárias para a completa apuração dos fatos. Ao final do procedimento, o MPMS poderá adotar medidas como a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o ajuizamento de ação civil pública ou o arquivamento do inquérito, conforme o resultado das investigações.

Providências

Entre as providências determinadas pelo Ministério Público estão a notificação do proprietário da área para apresentação de defesa, a solicitação de informações ao Imasul sobre o andamento do processo administrativo ambiental e a verificação da existência de licença ambiental válida para a propriedade. Também foi requisitada à Polícia Civil a instauração de inquérito policial para apurar a eventual prática de crimes ambientais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação
Polícia
Com atuação em três municípios, 15º BPM apresenta resultados operacionais de 2025
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá
Foto: Reprodução
Polícia
Menino de 10 anos que desapareceu em rio é encontrado morto
Local do primeiro homicídio ocorrido em Ladário
Polícia
Dois homens são mortos a facadas e polícia investiga ligação entre os crimes em Ladário
As circunstâncias do acidente continuam sob investigação
Polícia
Vítimas de acidente com caminhão na MS-423 eram do Paraná
Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Após feminicídio, prefeito de Corumbá divulga nota de repúdio
Morre homem resgatado após ficar preso embaixo de carro em MG
Polícia
Morre homem resgatado após ficar preso embaixo de carro em MG
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Acidente deixa duas pessoas feridas em avenida de Aquidauana
O crime aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem é preso por estuprar adolescente de 14 anos em Nova Andradina
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Pedestre morre ao ser atropelado por caminhonete em Dourados

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados