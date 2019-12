Fazendeiro é avisado por telefonema que sua vaca foi abatida e roubada

Jônathas Padilha, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Dono de fazenda é avisado por telefonema que criminosos abateram e furtaram a carne de sua vaca leiteira. O caso aconteceu em uma fazenda na área rural do município de Rio Brilhante, a 196 km de Campo Grande.

De acordo com Claudimir Augusto Buttini, 60 anos, ele foi avisado por volta das 7h do último domingo (9) por telefonema que um animal seu havia sido abatido no mangueiro da fazenda.

Segundo o proprietário, o animal estava avaliado em cerca de R$ 3 mil. Restos da vaca, que estava em período de lactação, foram deixados para trás e foi encontrada uma marca na cabeça do animal, indicando uma possível paulada ou outro objeto.

A fazenda fica sozinha nos fins de semana e o proprietário não suspeita de ninguém.

O caso foi registrando como Abigeato na delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.

