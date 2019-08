Fazendeiro é multado em R$ 55 mil por degradar mata ciliar e assorear córrego

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Naviraí durante realização de fiscalização nas propriedades rurais do município de Iguatemi no km 65 da rodovia MS-180, uma propriedade rural apresentando diversas degradações ambientais, inclusive, em áreas de preservação permanente (APP).

Na propriedade rural, a PMA pode constatar sinais evidentes de pastoreio pecuário no interior da mata ciliar de um córrego cuja nascente é na propriedade.A falta de conservação do solo na propriedade e o pisoteio dos animais fizeram com que surgissem diversas erosões, causando assoreamento do córrego que corta a propriedade.

Com o uso de aparelho GPS, verificou-se que a extensão da APP degradada tem um total de 10,8 hectares. O fazendeiro, de 92 anos, residente em Curitiba (PR), foi autuado administrativamente e multado em R$ 55 mil.

O autuado também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). Se condenado, a pena para esse crime é de um a três anos de detenção.

As atividades foram paralisadas. O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão Ambiental Estadual um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE).

